Kayseri'de Aşırı Sıcaklar: Genç Bir Vatandaş Açılışta Bayıldı

Açılış programı sırasında hava sıcaklığının 39 dereceye kadar çıkması, katılımcılar arasında rahatsızlıklara yol açtı. Genç bir vatandaşın tansiyonunun düşmesi sonucu yere yığılması, başkan ve sağlık müdürünün dikkatini çekti. Hemen olay yerine koşan Büyükkılıç ve Erşan, gence ilk müdahaleyi yaptı ve onun kendine gelmesiyle açılış programına geri dönüldü.

Başkan Büyükkılıç, "Az önce bir gencimizin hafif bir senkop dediğimiz tansiyonun düşmesine bağlı yere yığılmasını gördük. Maşallah doktorlarımız koştu, koşturdu" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar yükselebileceğini duyurdu.

Bu olay, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerken, yetkililerin hızlı müdahale yeteneğini de gözler önüne serdi.