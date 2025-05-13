Kayseri'de Aşırı Yağışlar: 15 Günlük yağış 3 saatte yağdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve DSİ ekipleri, olayın ilk anından itibaren sahada koordineli şekilde çalışarak su tahliye ve müdahale işlemlerini sürdürüyor. Kapanan güzergâhlar hızla normale döndürülürken, vatandaşların güvenliği ön planda tutuluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri’nin Mayıs ayı ortalama yağış miktarı 57.9 kg iken, son saatlerde bu oranın ciddi oranda aşıldığı ortaya çıktı. Sarıoğlan ilçesinde bu oran %78’e, İncesu’da %54’e, Kocasinan’da ise %47’ye ulaşmış durumda. Yani, 1 ayda düşmesi beklenen yağışın yarısı sadece birkaç saat içinde yağıyor. Bu olağanüstü durum, doğal afet olarak nitelendirilmektedir.

Yetkililer, sahadaki tüm ekiplerin özverili çalışmalarıyla olumsuz etkilerin giderildiğini belirtiyor. Ayrıca, bazı eleştirilerin yersiz ve siyasi amaçlar taşıdığı iddia edilmekte.

Vatandaşlara, Meteoroloji ve ilgili kurumların yaptığı uyarılara dikkat etmeleri ve olası tehlikelere karşı tedbirli olmaları çağrısı yapılıyor. Toplumsal dayanışmanın, bu tür afetlerde hayati önemi olduğunu vurguluyorlar.

Kamuoyu, bu uyarı ve çalışmaların, şehirde yaşanabilecek benzer olaylara karşı farkındalık yaratmayı amaçladığını bilmeli.