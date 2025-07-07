Kayseri'de Aşure Günü Coşkusu: 5 Bin Kişiye İkram

Kayseri'de Aşure Günü dolayısıyla, Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 bin kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Cuma namazının ardından Kocasinan Erenler Camii'nde başlayan etkinlik, Kayseri Kalesi önünde kurulan stant ile devam etti.

Kayseri'de Aşure Günü Coşkusu: 5 Bin Kişiye İkram

Aşure Günü, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren bir etkinlik olarak Kayserililere sunuldu. Belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlediği bu etkinlikte, vatandaşlar paketlenmiş aşurelerini alarak bu özel günün tadını çıkardılar.

Yoğun ilgi gören dağıtımda, Kayserililer ikramdan memnun kaldıklarını dile getirerek, belediyeye teşekkür ettiler. Bu tür organizasyonlar, şehrin sosyal yaşamına katkı sağlamayı ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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