Kayseri'de Atık Su Çamurundan Elektrik Enerjisi Üretimi

KASKİ, evsel atık suların arıtılması amacıyla kurulan tesisleri ile çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye devam ediyor. 2025 yılı boyunca, KASKİ tarafından işletilen 33 konvansiyonel ve 49 doğal atık su arıtma tesisinde toplam 67 milyon 350 bin metreküp atık su arıtıldı. Bu süreçte, 2 milyon 995 bin 155 metreküp biyogaz üretildi. Üretilen biyogaz, jeneratörlerde yakılarak elektrik enerjisine dönüştürüldü.

KASKİ'nin çalışmalarının çevre koruma ve ekonomik değer üretme açısından önemli olduğu belirtiliyor. Atıkların enerjiye dönüştürülmesi, hem ekonomik fayda sağlıyor hem de çevresel sürdürülebilirliği destekliyor. Kayseri'deki atık su arıtma tesislerinin tam kapasite ile çalıştığı ve doğanın korunmasına katkı sağlandığı ifade ediliyor.

Bu tür çevre dostu yatırımların artarak devam etmesi hedefleniyor. Kayseri, atık suyunu arıtarak doğayı koruma çabalarını sürdürmekte ve gelecekte daha yaşanabilir bir çevre bırakma amacı gütmektedir.