Kayseri'de Atık Su Hattı İçin 718,5 Milyon Liralık Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), şehirdeki altyapıyı daha modern ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla çeşitli projelere imza atmaya devam ediyor. Altyapının sağlıklı bir şekilde inşa edilmesi gerektiği anlayışıyla hareket eden KASKİ, kent genelinde önemli yatırımlar gerçekleştiriyor.

Yapılan açıklamada, merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin yürütülen çalışmalarla gelecekte daha yaşanabilir bir şehir bırakma hedefinin vurgulandığı belirtildi. Yeni projelerle Kayseri’nin dünya kenti olma yolunda ilerlediği ifade edildi. Ayrıca, teknolojinin en üst düzeyde kullanılması ve abone memnuniyetinin ön planda tutulduğu bir hizmet anlayışı benimsendiği dile getirildi.

Gerçekleştirilen yatırımların kent için hayırlı olması temennisinde bulunulurken, çalışmaların aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.