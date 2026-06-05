Kayseri’de atıktan enerji üreten tesis açıldı



Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen Mekanik Ayırma ve ATY Üretim Tesisinin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Mekanik ayrıştırma tesisimizde günlük yaklaşık 50 ton geri dönüştürülebilir malzeme, 200 ton atıktan atıktan üretilmiş yakıt ayrıştırılarak sıfır atık anlayışı içerisinde hem yeniden ekonomiye kazandırılıyor hem de çevre duyarlılığı örneği sergileniyor” dedi.

Düzenlenen açılış törenine AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ve KESOB Başkanı Şeyhi Odakır katıldı.

Açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tesis hakkında bilgiler verirken, “Toplamda 27 bin metrekare alan üzerine kurulan 5 bin metrekare kapalı alanı olan ve maliyeti 350 milyon TL olan bir yatırımdan söz ediyoruz. Saatte 60 ton, günde 1200 ton evsel atık işleme kapasitesine sahip olan bu tesisimiz her gün yaklaşık 80 adet çöp toplama aracı ve 10 adet 72 metreküplük semitreyler ile toplanan atıkları burada modern teknolojilerle ayrıştırılacaktır. Bu yatırımın en önemli özelliği ekonomik olarak değere dönüştürme açısından bütçemize katkıda bulunuyor. Mekanik ayrıştırma tesisimizde günlük yaklaşık 50 ton geri dönüştürülebilir malzeme, 200 ton atıktan atıktan üretilmiş yakıt ayrıştırılarak sıfır atık anlayışı içerisinde hem yeniden ekonomiye kazandırılıyor hem de çevre duyarlılığı örneği sergileniyor. Böylece yılda yaklaşık 36 bin ton fosil yakıt kullanımının önüne geçilmiş oluyor. Doğal kaynaklarımız korunuyor, enerji sektörüne de alternatif bir yakıt kaynağı sunmuş oluyoruz. Daha da önemlisi; depolamaya giden atık miktarında yüzde 50 ila yüzde 60 oranında azalma söz konusu oluyor. Bu sayede mevcut düzenli depolama sahamızın kullanım ömrü önemli ölçüde uzuyor, özellikle kaynak verimliliği bakımında da kazanım sağlıyor. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis aslında uzun yıllar sürdürdüğümüz çevre yatırımlarımızın yeni ve güçlü bir halkası. 2019’dan bu yana Katı Atık Düzenli Depolama Tesisimizde toplam 2 milyon 700 bin ton atığın bertarafını gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz biyogaz sayesinde 299 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ürettik. Enerji üretim tesisinin soğutma suyunu değerlendirerek 11 bin metrekare büyüklüğündeki seramızı ısıttık. Toplamda 3 bin 500 ton domates üretimi yapılıp ihraç edildi. Kompleksimiz içerisinde kompost üretim ünitemizde park bahçelerimize 1900 ton gübre üretip yeşil alanlarımızda değerlendirdik” dedi.

AK Parti Milletvekili Hulusi Akar da sıfır atık konusunda vatandaşların bilinçlenmesi gerektiğini belirterek, “Burada yapılan tesisin kokusu kötü, görüntüsü kötü fakat gerçekten çok gerekli bir iş. Belki de geç kaldık bile. Burada şimdi sıfır atık konusunda Cumhurbaşkanımızın, hanımefendiyle birlikte girişimlerini takip edenler bilir. Bundan 5-6 sene önce bu çalışmayı başlattılar ve ülkemizde başlatılan sıfır atık konusu şu anda uluslararası platformlarda destek gören bir hale dönüşmüştür. Türkiye’nin ve hanımefendinin öncülüğünde. Yani burada mesele 2 başlıklı. Bir; çöp üretmeyeceğiz. İki; üretilen çöpten yararlanacağız. Dolayısıyla iki başlıkta çalışmayı tıbba benzetebiliriz. Nasıl ki hasta olmayalım önleyici hasta olmayalım. Ondan sonra da tedavi. Tedavi pahalı. Mümkün olduğu kadar okullarımızda, çevrelerimizde, basın yayın kuruluşlarıyla beraber yaptığımız çalışmalarla çöp ve israf konusunu bizim önlememiz lazım. Öncelikle bunun için çalışmamız lazım. Ondan sonra oluşan çöplerin nasıl kullanılacağı konusunu, ekonomiye katkısı konusunu konuşuruz. Bunu ilk mektepten itibaren çocuklarımıza öğretmemiz lazım” dedi.

Konuşmaların ardından Mekanik Ayırma ve ATY Üretim Tesisinin açılışı dualarla gerçekleşirken, kent protokolü tesisi inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.