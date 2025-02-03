Kayseri'de Atıktan Enerjiye Dönüşüm Başarısı

2019’dan 2025’e kadar tesiste katı atıklar değerlendirilerek 236 milyon 275 bin kwh elektrik üretildi. Bu enerji üretimi, Kayseri’nin enerji ihtiyacını önemli ölçüde karşılarken, 120 milyon metreküp metan gazının bertaraf edilmesini sağlayarak büyük bir sera gazı salınımını engelledi. 2024 yılı itibarıyla ise bu başarı daha da ileriye taşındı; sadece geçen yıl, 44 milyon kilovat/saat elektrik üretilerek, 22 milyon metreküp sera gazı salınımı önlendi.

Tesisin sağladığı diğer önemli katkı ise tarıma yönelik oldu. 2019’dan itibaren, 11 bin metrekarelik bir alanda topraksız sera yöntemiyle toplamda 2 bin 700 ton domates üretildi. 2024 yılı ise bu başarıyı taçlandırarak, 200 ton topraksız domates üretimi gerçekleştirilmesine imkân sağladı. Bu yenilikçi tarım uygulamaları, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de yerel ekonomiyi güçlendiren önemli bir adım oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu projeleriyle yalnızca enerji ve tarım alanlarında değil, aynı zamanda çevre bilincini arttırmak adına da birçok sıfır atık ve geri dönüşüm çalışması yürütüyor. Söz konusu tesis, 16 megavatlık kapasitesiyle Gold Proje sertifikası alarak, Türkiye’de bu başarıyı yakalayan 6’ncı tesis oldu.

Bu adımlar, Kayseri’nin geleceğine sahip çıkan bir vizyonun parçası olarak, şehri daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent haline getirmeyi hedefliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu projelerle Türkiye’de örnek olmaya devam ediyor.