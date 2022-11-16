Kayseri'de Atlı Cirit Şampiyonası heyecanı yaşanacak
Kayseri'de 19-20 Kasım günlerinde Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası yapılacak.
- 16.11.2022 15:38
- Güncelleme: 16.11.2022 15:38
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde ve Spor A.Ş. ev sahipliğinde Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası Kayseri’de gerçekleştirilecek. 19 Kasım Cumartesi ve 20 Kasım Pazar günleri saat 10:00 ile 15:00 arasında gerçekleşecek olan şampiyona, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde yapılacak.
Şampiyonayı, vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecek.
1ha
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