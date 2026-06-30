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Kayseri'de AVM Önünde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Gençlerin uğrak yeri olan Tuna Life AVM önünde çıkan bıçaklı kavga, çevrede paniğe yol açtı. İki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kayseri'de AVM Önünde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

Tartışma Kavgaya Dönüştü Edinilen bilgilere göre, Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak’ta İ.E.K. ile T.Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.E.K., yanında bulunan bıçakla T.Y.Ö.’yü bacağından yaraladı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı T.Y.Ö.’yü ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli Gözaltında Polis ekipleri olayın ardından şüpheli İ.E.K.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, kavganın çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma Devam Ediyor Yetkililer, bıçaklı kavganın tüm yönleriyle araştırıldığını ve adli sürecin başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi

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