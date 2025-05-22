Kayseri'de Avrupa Günü Caz Konseri ile Kutlandı

Birlik ve dayanışma mesajı veren konser, caz müziğin önde gelen isimlerini Kayserililerle buluşturdu. Müzikseverler ve gençler, usta sanatçıların performansı karşısında büyüleyici anlar yaşadı. Konserin açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, etkinliğin yalnızca müzik dinletisi olmadığını, kültürel zenginlikleri ve ortak değerleri pekiştiren bir platform olduğunu belirtti.

Başkal, Türkiye-AB ilişkilerine de değinerek, “Türkiye’nin yaklaşık yarısı ihracatını AB ülkelerine yapıyor, aynı zamanda en büyük ithalat partnerimiz de AB ülkeleri. Kapsayıcı ve güçlü bir Avrupa Birliği, bizim için vazgeçilmez bir hedef ve ortak kazanım” ifadelerini kullandı. Ayrıca, iki tarafın kaderlerinin ortak olduğunu vurgulayarak, bölgesel ve küresel barış için birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Etkinlikte Avrupa’nın temel değerleri ve barış, özgürlük, insan onuru gibi ilkelerin altı çizildi, bölgesel krizler ve insani dramlar karşısında dayanışma çağrısı yapıldı. Jean Barbe, “Avrupa, barış ve özgürlükler üzerine inşa edilmiştir,” diyerek, birlik ve beraberlik mesajını yineledi.