Kayseri'de Avrupa'nın En Büyük Sünger Üretim Tesisi Açıldı: Yataş Foam

Altop, konuşmasında, Yataş markasının yıllar içinde oluşturduğu güvenin meyvelerini toplamaya başladığını vurguladı. "Tüketicilerimizden aldığımız geri dönüşler, bizim için son derece değerli. 30-40 yıl önce buradan aldıkları yatakları hâlâ kullanan müşterilerimiz var," diyerek, markanın köklü geçmişine ve müşteri bağlılığına dikkat çekti. Ayrıca, yeni tesisin şehre 300 kişilik istihdam olanağı sunacağını belirtti.

Yataş Foam, modern teknolojilerle donatılmış olan tesisinde, hem iç pazara hem de ihracata yönelik yüksek üretim kapasitesi ile faaliyet gösterecek. Kayseri’nin sanayi gücünü artırması ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması beklenen tesis, 200.000 m²'lik bir açık alanda inşa edilmiş olup 50 bin metrekare kapalı alana sahiptir.

Yataş efsanesinin mimarı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop ve eşi, şirket Ceo'su H. Nuri Öztaşkın ve Genel Müdür Nevzat Yıldız, basın mensuplarıyla gerçekleştirdikleri toplantıda sorulan tüm sorulara içtenlikle cevap verdiler.

Yataş Foam, 1976 yılında Anadolu’nun ilk sünger fabrikası olarak kurulmuş ve Türkiye sünger sektörünün gelişiminde öncü bir rol üstlenmiştir. Yapay zeka destekli üretim altyapısı ve gelişmiş kalite kontrol süreçleri ile yüksek performanslı, sürdürülebilir ürünler sunan Yataş Foam, mobilya, yatak ve otomotiv gibi çeşitli endüstriyel uygulamalara yönelik çözümler geliştirmektedir.

Bu yeni yatırım, Kayseri'nin sanayi potansiyelini daha da güçlendirirken, Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak. Yataş Foam, yüksek üretim kapasitesi ve esnek üretim kabiliyeti ile farklı sektörlerden gelen sünger taleplerine cevap verebilecek kapasitede tasarlanmıştır.