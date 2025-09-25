  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Avrupa Spor Haftası 'Aktif Ol' sloganıyla devam ediyor

Kayseri'de Avrupa Spor Haftası 'Aktif Ol' sloganıyla devam ediyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikle 'Aktif Ol (Be Active)' sloganıyla yürütülen proje çeşitli branşlarda tüm tesislerde devam ediyor.

Kayseri'de Avrupa Spor Haftası 'Aktif Ol' sloganıyla devam ediyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri "Aktif Ol (Be Active)" sloganıyla tüm tesislerde çeşitli branşlarda devam ediyor. Program kapsamında ise yoga, zumba, yamaç paraşütü, kano, eskrim, engelli çocuklar spor etkinliği, butik bisiklet turu, doğa yürüyüşü ve voleybol gibi faaliyetler yürütülüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Battalgazi'de 300 daire sahiplerine törenle teslim edildi
Battalgazi'de 300 daire sahiplerine törenle teslim edildi
Geleceğin Teknolojileri Öğrencilerle Buluştu: Drone ve CBS Eğitimi
Geleceğin Teknolojileri Öğrencilerle Buluştu: Drone ve CBS Eğitimi
ERÜ'den TEKNOFEST 2025'e Damga: 12 Ödül, 27 Finalist Takım!
ERÜ’den TEKNOFEST 2025’e Damga: 12 Ödül, 27 Finalist Takım!
ERÜ Gastronomi Öğrencileri önlük giydi
ERÜ Gastronomi Öğrencileri önlük giydi
Başkan Büyükkılıç: 'Tarihi sadece korumuyor, geleceğe aktarıyoruz'
Başkan Büyükkılıç: 'Tarihi sadece korumuyor, geleceğe aktarıyoruz'
Talas'ta Kentsel Dönüşümde Tarihi Adım
Talas’ta Kentsel Dönüşümde Tarihi Adım
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!