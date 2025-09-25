Kayseri'de Avrupa Spor Haftası 'Aktif Ol' sloganıyla devam ediyor
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikle 'Aktif Ol (Be Active)' sloganıyla yürütülen proje çeşitli branşlarda tüm tesislerde devam ediyor.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri "Aktif Ol (Be Active)" sloganıyla tüm tesislerde çeşitli branşlarda devam ediyor. Program kapsamında ise yoga, zumba, yamaç paraşütü, kano, eskrim, engelli çocuklar spor etkinliği, butik bisiklet turu, doğa yürüyüşü ve voleybol gibi faaliyetler yürütülüyor.