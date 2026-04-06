Kayseri'de avukatlar, kurdukları koro ile günlerini kutladı

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy ve davetliler katıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Savunma olmadan adalet olmaz. Savunma olmadan adaletin hızla yerine gelmesi mümkün değil. Sizler Kayseri’deki avukatlar olarak elinizdeki dosyalarla duruşmadan duruşmaya koşarken bazen yoruluyorsunuz. Gecenin geç saatlerine kadar çalışırken ailelerinizi ihmal ettiğiniz zamanlar oldu. Bazen bir haksızlığı gidermek için gece-gündüz çırpınırken yerinizden kalkmadığınız zamanlar oldu. Ancak sizler aynı zamanda bir terapist gibi müvekkilinizin psikolojisinin düzelmesi için mücadele verdiniz. Onların hakkını sadece mahkemelerde savunan değil toplumsal hayatta dik durmalarını sağlamak için ayrı bir özen gösteriyorsunuz. Ben Kayseri Valisi olarak 4 yıl boyunca sizlerle beraber olmaktan hep gurur duydum. Sizlerle çok ayrı hukukumuz olduğuna inanıyorum. Kayseri Baro Başkanına da çok teşekkür ediyorum. Sadece dosyalarla değil, müzikle, sanatla bizleri bir araya getiriyorsunuz. Bunu çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bende bugün eşimle birlikte terapi olmak için aranızdayız. Muhteşemsiniz” diye konuştu.

Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy ise, “Hukukun savunucusu olan bizler adaletin tesisi için sözle, kalemle ve vicdanla görev yapan bir mesleğin mensuplarıyız. Ancak biliyoruz ki insanı güçlü kılan yalnızca aklı değil duygusu ve sanata olan yakınlığıdır. Bu akşam sahnede göreceğiniz koro yalnızca bir müzik topluluğu değil, aynı zamanda mesleğimizin dayanışmasını, birliğini ve ortak ruhunu temsil eden meslektaşlarımızdan oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından avukatlar birbirinden güzel eserler seslendirdi. Konserde koronun seslendirdiği şarkılara meslektaşları da eşlik etti. Avukatlardan oluşan koro meslektaşlarına unutulmaz bir gün yaşattı.