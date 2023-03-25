Kayseri'de ayakları bağlı 2 köpek ölüsü bulundu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde boş arazide ayakları bağlanan 2 köpeğin ölüsü bulundu.

PAYLAŞ
  • 25.03.2023 22:58
  • Güncelleme: 26.03.2023 10:07
  • 80
Kayseri'de ayakları bağlı 2 köpek ölüsü bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde boş arazide ayakları bağlanan 2 köpeğin ölüsü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan vatandaşlar, boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan 2 köpek gördü. Köpeklerin yanına giden vatandaşlar, 2 köpeğin ayaklarının bağlandığını ve öldüğünü gördü. O anları fotoğraflayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Benzine zam beklentisi

Benzine zam beklentisi

MEB'den 2. ara tatil tarihleriyle ilgili açıklama

MEB'den 2. ara tatil tarihleriyle ilgili açıklama

Kayseri'de kiralar 6 ayda yüzde 150 arttı, fırsatçılığa dikkat!

Kayseri’de kiralar 6 ayda yüzde 150 arttı, fırsatçılığa dikkat!

AK Parti'de temayül yoklaması sona erdi

AK Parti’de temayül yoklaması sona erdi

AK Parti'de temayül yoklaması sona erdi

AK Parti’de temayül yoklaması sona erdi

Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı

Çok Okunanlar
1
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

2
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

3
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

6
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vali Çiçek'ten Başkan Büyükkılıç ve Kayseri'ye teşekkür

Vali Çiçek’ten Başkan Büyükkılıç ve Kayseri’ye teşekkür

Başkan Yalçın: 'Kütüphaneler medeniyet inşasının basamaklarıdır'

Başkan Yalçın: 'Kütüphaneler medeniyet inşasının basamaklarıdır'

DAHA FAZLA
Çolakbayrakdar çifti, iftarda depremzede ailenin misafiri oldu

Çolakbayrakdar çifti, iftarda depremzede ailenin misafiri oldu

AK Parti'den temayül listelerine yalanlama

AK Parti’den temayül listelerine yalanlama

Kayseri'de ayakları bağlı 2 köpek ölüsü bulundu

Kayseri'de ayakları bağlı 2 köpek ölüsü bulundu

Maddi hasarlı trafik kazasına araç yan yattı

Maddi hasarlı trafik kazasına araç yan yattı

Maddi hasarlı trafik kazasına araç yan yattı

Maddi hasarlı trafik kazasına araç yan yattı