Kayseri'de ayakları bağlı 2 köpek ölüsü bulundu
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde boş arazide ayakları bağlanan 2 köpeğin ölüsü bulundu.
- 25.03.2023 22:58
- Güncelleme: 26.03.2023 10:07
- 80
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde boş arazide ayakları bağlanan 2 köpeğin ölüsü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan vatandaşlar, boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan 2 köpek gördü. Köpeklerin yanına giden vatandaşlar, 2 köpeğin ayaklarının bağlandığını ve öldüğünü gördü. O anları fotoğraflayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN