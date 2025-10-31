Kayseri'de aynı su kanalına bir araç daha uçtu

Şehir Hastanesi güzergahında bulunan üstü açık ve keskin virajlı sulama kanalı kenarındaki Bekir Yıldız Bulvarında bir araç daha taşkın kanalına uçtu.

Kayseri'de aynı su kanalına bir araç daha uçtu

Her neredeyse üç beş kazanın yaşandığı, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan üstü açık taşkın su kanalına düşen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza saat 20.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Bekir Yıldız Bulvarı’nda meydana geldi.  Erkilet Bulvarı’ndan şehir hastanesi istikametine giden Ö.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle demir korkulukları aşarak 4 -5 metre yüksekliğindeki su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'den 'S'li Savunma: 'Adaletsizlikleri Daha Çok 'S'ıralayacağız!'
CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'den ‘S’li Savunma: "Adaletsizlikleri Daha Çok 'S'ıralayacağız!"
'CHP KAYERİ' Teşkilatına, AK Parti İl Başkanı'ndan Sert Yanıt
'CHP KAYERİ' Teşkilatına, AK Parti İl Başkanı'ndan Sert Yanıt
Erciyes, Amerikan Film şirketi Entertainment'a konu oldu
Erciyes, Amerikan Film şirketi Entertainment'a konu oldu
500 bin Sosyal Konut Projesi için başvurular başlıyor
500 bin Sosyal Konut Projesi için başvurular başlıyor
PFDK'dan Kayserispor'a para, Benes'e 2 maç ceza
PFDK’dan Kayserispor’a para, Benes’e 2 maç ceza
Talas'ta Muhtarlar Reşadiye'de Buluştu
Talas’ta Muhtarlar Reşadiye’de Buluştu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!