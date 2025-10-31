Kayseri'de aynı su kanalına bir araç daha uçtu
Şehir Hastanesi güzergahında bulunan üstü açık ve keskin virajlı sulama kanalı kenarındaki Bekir Yıldız Bulvarında bir araç daha taşkın kanalına uçtu.
Her neredeyse üç beş kazanın yaşandığı, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan üstü açık taşkın su kanalına düşen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza saat 20.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Bekir Yıldız Bulvarı’nda meydana geldi. Erkilet Bulvarı’ndan şehir hastanesi istikametine giden Ö.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle demir korkulukları aşarak 4 -5 metre yüksekliğindeki su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.