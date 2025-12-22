Kayseri'de Azerbaycan ezgileri: 'Kardeşliğimiz Ebedidir' konseri düzenlendi

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Azerbaycan Medeniyet Merkezi ve Şuşa Azerbaycan Evi tarafından, Kayseri Üniversitesi destekleriyle düzenlenen Azerbaycan Sanat Haftası kapsamında “Kardeşliğimiz Ebedidir” konseri Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi, Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Düzenlenen konser hakkında bilgiler veren Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov, "Bugün Azerbaycan Kültür Merkezi'nin projesi ve Şuşa Azerbaycan Evi'nin destekleriyle güzel Kayseri'mizde bir Azerbaycan rüzgarı esecek ve Azerbaycanlı sanatçıların katılımıyla güzel bir konser programı sizlere takdim edeceğiz. Konser programının başlığı da 'Kardeşliğimiz Ebedidir', Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine adanmış ve bugünkü konser programı Türkiye'de hem Kayseri şehrinde hem Ankara şehrinde düzenlenecek Azerbaycan Sanat Haftası çerçevesinde kardeş ülkemizde takdim edilecektir ve elbette ki Azerbaycan dansları, Azerbaycan müziği, Azerbaycan muğamları, geleneksel halk müziği bugünkü konser programımızda yer alacaktır" ifadelerinde bulundu.