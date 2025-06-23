Kayseri'de Baba-Oğul Satranç Turnuvası Gerçekleştirildi
Kocasinan Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında aile bağlarını güçlendirmek amacıyla baba ve oğulları arasında bir satranç turnuvası düzenledi. Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi gördü.
Turnuvaya katılan aileler, satranç tahtasında kıyasıya mücadele ederken, organizasyonun amacı ailelerin bir arada vakit geçirmesini sağlamak olarak belirlendi. Turnuva sonunda dereceye giren ailelere ödülleri verildi.
Etkinlikte, ailelerin mutluluğu ve katılımcıların memnuniyeti ön plana çıktı. Kocasinan Belediyesi, bu tür organizasyonlarla ailelerin bir araya gelmesine ve toplumsal dayanışmanın artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.
Düzenlenen turnuva, çocukların ebeveynleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiği, birlik ve beraberliğin hissedildiği bir ortam sundu. Gelecekte benzer etkinliklerin sayısının artırılacağı bildirildi.