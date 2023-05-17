Kayseri'de Badminton İl Birinciliği düzenlendi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Badminton İl Birinciliği müsabakası düzenlendi. Çok sayıda sporcunun katıldığı Badminton müsabakası büyük çekişmeye sahne oldu.

Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.