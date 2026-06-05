Kayseri’de Bağımlılık Zirvesi Düzenlendi

(RHA)- Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Bağımlılık Zirvesi düzenlendi.

Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, “Uyuşturucu başta olmak üzere, alkol, tütün ve dijital bağımlılık olmak üzere hayatımızı çevreleyen bir sürü bağımlılık unsuru var. Bizleri çok etkiliyor. Bağımlılıkla mücadele etmek için uğraşıyoruz. Hedefleri başta birey, sonra aile, sonra toplum, sonra millet en son da devlet. Böyle bir bağımlılık endüstrisine karşı yapılacak olan şey topyekun mücadele. Buna karşı mücadele ederek bireylerimizi, milletimizi ve toplumumuzu emin ellerde tutmaya çalışacağız. Konferansın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türköz’ün konuşmaların ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tuncay Dilci, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Berna Uluğ, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Prof. Dr. Çiğdem Şimşek ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hatice Demirbas, alkol, madde, tütün ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili konferans verdi. Program, konferansın ardından fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.

