Kayseri, 17 Aralık 2025 tarihinde bağımlılıkla mücadele alanında Kayseri Yeşilay Şubesi'nin organize ettiği iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Kayseri'de Bağımlılıkla Mücadele İçin İki Kritik Etkinlik

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Kayseri Şubesi işbirliğiyle düzenlenen programlarda, toplumun bağımlılıklara karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Etkinliklerin ilki, saat 10.00’da Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. “Bağımsızlık Seferberliği” başlığıyla düzenlenecek panelde, Yeşilay’ın Kayseri Lansmanı tanıtılacak.

Aynı gün saat 18.00’de Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ikinci etkinlikte ise “Bağımlılıktan Koruyan Aile” temalı bir konferans gerçekleştirilecek. Her iki programa da Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’in katılması bekleniyor.

Etkinlikler, bireylerin ve ailelerin bağımlılıkla mücadelede bilinçlenmesini amaçlayan önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

 

 

Haber Merkezi

