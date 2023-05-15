Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri tamamlandı. Kayseri'de bağımsız milletvekili adaylarına da oy verildi. Kayserili seçmen hangi bağımsız adaya kaç oy verdi haberimizde. 

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  • 15.05.2023 14:25
  • Güncelleme: 15.05.2023 14:42
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Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Kayseri’den 5 isim bağımsız milletvekili adayı oldu. Kayseri’de toplam 1 milyon 49 bin 275 seçmenden 956 bin 823’ü oy kullandı. Kullanılan oylardan 938 bin 44 oy geçerli sayıldı. 18 bin 779 oy ise çeşitli nedenlerle geçersiz sayıldı. 92 bin 452 seçmen ise sandığa gitmedi.

Kayseri milletvekilliği seçiminde oy kullanılan 3 bin 175 sandığın yüzde 99,4’ü açıldı. Milletvekili seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre 5 AK Parti, 2 MHP, 2 CHP (1’i SP kontenjanından) ve 1 İYİ Parti vekil çıkardı. Kayseri’den seçime giren 5 bağımsız adayın aldığı oy da merak ediliyor. Bağımsızlar arasında seçmenden en fazla oyu Mutlu Akkaya alırken en az oyu ise Ahmet Ülger aldı. 

Milletvekili seçimlerinde Kayseri bağımsız adayların genel ve ilçe ilçe aldığı oylar şu şekilde; 

MUTLU AKKAYA: 
Kayseri genelinde 8 bin 994 kişi oy verdi. Oran olarak ise yüzde 0,94 oy aldı.

VEDAT ALİ ÖZIŞIK:
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi eski Başkanı Vedat Ali Özışık’a il geneli 2 bin 590 kişi oy verdi. Oran olarak bakıldığında ise yüzde 0,28 oranında oy aldı. 

EMRE ÇAKMAKÇI:
Kayseri genelinde 526 kişi oy verdi. Oran olarak bakıldığında ise yüzde 0,06 oranında oy aldı.

BİLAL BULUT:
Kayseri genelinde 114 kişi oy verdi. Oran olarak bakıldığında ise 0,01 oranında oy aldı.

AHMET ÜLGER:
Kayseri genelinde 86 kişi oy verdi. Oran olarak bakıldığında ise yüzde 0,01 oranında oy aldı. 

BAĞIMSIZ ADAYLAR İLÇE İLÇE OY DAĞILIMI
BÜNYAN       
Vedat Ali Özışık:        52 oy    Yüzde 0,30  
Mutlu Akkaya:             29 oy    Yüzde 0,11
Emre Çakmakçı:           3 oy    Yüzde 0,02
Ahmet Ülgen:               1  oy    Yüzde 0,01
Bilal Bulut:                1 oy            Yüzde 0,01

DEVELİ         
Vedat Ali Özışık:         79     Yüzde 0,18 
Mutlu Akkaya:             50     Yüzde 0,12
Emre Çakmakçı:            5     Yüzde 0,01
Ahmet Ülgen:                3      Yüzde 0,01
Bilal Bulut:                      1      Yüzde 0,0 

FELAHİYE    
Vedat Ali Özışık:        10       Yüzde 0,29
Mutlu Akkaya:             5         Yüzde 0,14
Emre Çakmakçı:           2     Yüzde 0,06
Ahmet Ülgen:               0     Yüzde 0,0
Bilal Bulut                     0         Yüzde 0,0

İNCESU        
Vedat Ali Özışık:           94     Yüzde 0,49
Mutlu Akkaya:               18     Yüzde 0,09
Emre Çakmakçı:             2     Yüzde 0,01
Ahmet Ülgen:                 3     Yüzde 0,02
Bilal Bulut:                      0     Yüzde 0,0 

PINARBAŞI    
Mutlu Akkaya:            bin 622    Yüzde 11,54  
Vedat Ali Özışık:              25     Yüzde 0,18
Emre Çakmakçı:                5     Yüzde 0,04 
Ahmet Ülgen:                    1     Yüzde 0,01
Bilal Bulut:                         1     Yüzde 0,01

SARIOĞLAN           
Vedat Ali Özışık:               37     Yüzde 0,42 
Mutlu Akkaya:                   6     Yüzde 0,07
Emre Çakmakçı:                0     Yüzde 0,0
Ahmet Ülgen:                    0     Yüzde 0,0
Bilal Bulut:                          0     Yüzde 0,0

SARIZ        
Vedat Ali Özışık:                   2     Yüzde 0,03  
Mutlu Akkaya:                      4     Yüzde 0,06
Emre Çakmakçı:                   1     Yüzde 0,02
Ahmet Ülgen:                      0     Yüzde 0,0
Bilal Bulut:                            0     Yüzde 0,0

TOMARZA             
Vedat Ali Özışık:                   11     Yüzde 0,08 
Mutlu Akkaya:                       2     Yüzde 0,01
Emre Çakmakçı:                    0        Yüzde 0,0
Ahmet Ülgen:                        0        Yüzde 0,0
Bilal Bulut:                            1          Yüzde 0,01

YAHYALI        
Mutlu Akkaya:                  24     Yüzde 0,10
Vedat Ali Özışık:                       16     Yüzde 0,07 
Emre Çakmakçı:                          4     Yüzde 0,02
Ahmet Ülgen:                              0     Yüzde 0,0
Bilal Bulut:                                   0     Yüzde 0,0

YEŞİLHİSAR        
Vedat Ali Özışık:                      27         Yüzde 0,25 
Mutlu Akkaya:                  4        Yüzde 0,04
Emre Çakmakçı:                         0         Yüzde 0,0
Ahmet Ülgen:                             0         Yüzde 0,0
Bilal Bulut:                                  0         Yüzde 0,0

AKKIŞLA        
Vedat Ali Özışık:                          0     Yüzde 0,0 
Mutlu Akkaya:                             7     Yüzde 0,18
Emre Çakmakçı:                          1     Yüzde 0,03
Ahmet Ülgen:                              0     Yüzde 0,0
Bilal Bulut:                                    2     Yüzde 0,05

TALAS              
Mutlu Akkaya:                     bin 718     Yüzde 1,64
Vedat Ali Özışık:                      122       Yüzde 0,12
Emre Çakmakçı:             87     Yüzde 0,08
Ahmet Ülgen:                            13     Yüzde 0,01 
Bilal Bulut:                                 34     Yüzde 0,03

KOCASİNAN         
Mutlu Akkaya:         bin 804     Yüzde 0,70
Vedat Ali Özışık:       bin 99         Yüzde 0,42 
Emre Çakmakçı:          127         Yüzde 0,05 
Ahmet Ülgen:                         30         Yüzde 0,01
Bilal Bulut:                               37         Yüzde 0,01

MELİKGAZİ             
Mutlu Akkaya:                     3 bin 698     Yüzde 0,99
Vedat Ali Özışık:                    bin 4     Yüzde 0,27
Emre Çakmakçı:                       286     Yüzde 0,08
Ahmet Ülgen:                            33     Yüzde 0,01
Bilal Bulut:                                 37     Yüzde 0,01
 
HACILAR           
Mutlu Akkaya:                         12         Yüzde 0,13
Vedat Ali Özışık:                       5        Yüzde 0,06 
Emre Çakmakçı:                       2         Yüzde 0,02
Ahmet Ülgen:                           2         Yüzde 0,02
Bilal Bulut:                                 0         Yüzde 0,0

ÖZVATAN        
Vedat Ali Özışık:                        7         Yüzde 0,25 
Mutlu Akkaya:                           1         Yüzde 0,04
Emre Çakmakçı:                        1         Yüzde 0,04 
Ahmet Ülgen:                            0         Yüzde 0,0
Bilal Bulut:                                 0         Yüzde 0,0

1ha

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