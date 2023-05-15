Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Kayseri’den 5 isim bağımsız milletvekili adayı oldu. Kayseri’de toplam 1 milyon 49 bin 275 seçmenden 956 bin 823’ü oy kullandı. Kullanılan oylardan 938 bin 44 oy geçerli sayıldı. 18 bin 779 oy ise çeşitli nedenlerle geçersiz sayıldı. 92 bin 452 seçmen ise sandığa gitmedi.

Kayseri milletvekilliği seçiminde oy kullanılan 3 bin 175 sandığın yüzde 99,4’ü açıldı. Milletvekili seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre 5 AK Parti, 2 MHP, 2 CHP (1’i SP kontenjanından) ve 1 İYİ Parti vekil çıkardı. Kayseri’den seçime giren 5 bağımsız adayın aldığı oy da merak ediliyor. Bağımsızlar arasında seçmenden en fazla oyu Mutlu Akkaya alırken en az oyu ise Ahmet Ülger aldı.

Milletvekili seçimlerinde Kayseri bağımsız adayların genel ve ilçe ilçe aldığı oylar şu şekilde;

MUTLU AKKAYA:

Kayseri genelinde 8 bin 994 kişi oy verdi. Oran olarak ise yüzde 0,94 oy aldı.

VEDAT ALİ ÖZIŞIK:

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi eski Başkanı Vedat Ali Özışık’a il geneli 2 bin 590 kişi oy verdi. Oran olarak bakıldığında ise yüzde 0,28 oranında oy aldı.

EMRE ÇAKMAKÇI:

Kayseri genelinde 526 kişi oy verdi. Oran olarak bakıldığında ise yüzde 0,06 oranında oy aldı.

BİLAL BULUT:

Kayseri genelinde 114 kişi oy verdi. Oran olarak bakıldığında ise 0,01 oranında oy aldı.

AHMET ÜLGER:

Kayseri genelinde 86 kişi oy verdi. Oran olarak bakıldığında ise yüzde 0,01 oranında oy aldı.

BAĞIMSIZ ADAYLAR İLÇE İLÇE OY DAĞILIMI

BÜNYAN

Vedat Ali Özışık: 52 oy Yüzde 0,30

Mutlu Akkaya: 29 oy Yüzde 0,11

Emre Çakmakçı: 3 oy Yüzde 0,02

Ahmet Ülgen: 1 oy Yüzde 0,01

Bilal Bulut: 1 oy Yüzde 0,01

DEVELİ

Vedat Ali Özışık: 79 Yüzde 0,18

Mutlu Akkaya: 50 Yüzde 0,12

Emre Çakmakçı: 5 Yüzde 0,01

Ahmet Ülgen: 3 Yüzde 0,01

Bilal Bulut: 1 Yüzde 0,0

FELAHİYE

Vedat Ali Özışık: 10 Yüzde 0,29

Mutlu Akkaya: 5 Yüzde 0,14

Emre Çakmakçı: 2 Yüzde 0,06

Ahmet Ülgen: 0 Yüzde 0,0

Bilal Bulut 0 Yüzde 0,0

İNCESU

Vedat Ali Özışık: 94 Yüzde 0,49

Mutlu Akkaya: 18 Yüzde 0,09

Emre Çakmakçı: 2 Yüzde 0,01

Ahmet Ülgen: 3 Yüzde 0,02

Bilal Bulut: 0 Yüzde 0,0

PINARBAŞI

Mutlu Akkaya: bin 622 Yüzde 11,54

Vedat Ali Özışık: 25 Yüzde 0,18

Emre Çakmakçı: 5 Yüzde 0,04

Ahmet Ülgen: 1 Yüzde 0,01

Bilal Bulut: 1 Yüzde 0,01

SARIOĞLAN

Vedat Ali Özışık: 37 Yüzde 0,42

Mutlu Akkaya: 6 Yüzde 0,07

Emre Çakmakçı: 0 Yüzde 0,0

Ahmet Ülgen: 0 Yüzde 0,0

Bilal Bulut: 0 Yüzde 0,0

SARIZ

Vedat Ali Özışık: 2 Yüzde 0,03

Mutlu Akkaya: 4 Yüzde 0,06

Emre Çakmakçı: 1 Yüzde 0,02

Ahmet Ülgen: 0 Yüzde 0,0

Bilal Bulut: 0 Yüzde 0,0

TOMARZA

Vedat Ali Özışık: 11 Yüzde 0,08

Mutlu Akkaya: 2 Yüzde 0,01

Emre Çakmakçı: 0 Yüzde 0,0

Ahmet Ülgen: 0 Yüzde 0,0

Bilal Bulut: 1 Yüzde 0,01

YAHYALI

Mutlu Akkaya: 24 Yüzde 0,10

Vedat Ali Özışık: 16 Yüzde 0,07

Emre Çakmakçı: 4 Yüzde 0,02

Ahmet Ülgen: 0 Yüzde 0,0

Bilal Bulut: 0 Yüzde 0,0

YEŞİLHİSAR

Vedat Ali Özışık: 27 Yüzde 0,25

Mutlu Akkaya: 4 Yüzde 0,04

Emre Çakmakçı: 0 Yüzde 0,0

Ahmet Ülgen: 0 Yüzde 0,0

Bilal Bulut: 0 Yüzde 0,0

AKKIŞLA

Vedat Ali Özışık: 0 Yüzde 0,0

Mutlu Akkaya: 7 Yüzde 0,18

Emre Çakmakçı: 1 Yüzde 0,03

Ahmet Ülgen: 0 Yüzde 0,0

Bilal Bulut: 2 Yüzde 0,05

TALAS

Mutlu Akkaya: bin 718 Yüzde 1,64

Vedat Ali Özışık: 122 Yüzde 0,12

Emre Çakmakçı: 87 Yüzde 0,08

Ahmet Ülgen: 13 Yüzde 0,01

Bilal Bulut: 34 Yüzde 0,03

KOCASİNAN

Mutlu Akkaya: bin 804 Yüzde 0,70

Vedat Ali Özışık: bin 99 Yüzde 0,42

Emre Çakmakçı: 127 Yüzde 0,05

Ahmet Ülgen: 30 Yüzde 0,01

Bilal Bulut: 37 Yüzde 0,01

MELİKGAZİ

Mutlu Akkaya: 3 bin 698 Yüzde 0,99

Vedat Ali Özışık: bin 4 Yüzde 0,27

Emre Çakmakçı: 286 Yüzde 0,08

Ahmet Ülgen: 33 Yüzde 0,01

Bilal Bulut: 37 Yüzde 0,01



HACILAR

Mutlu Akkaya: 12 Yüzde 0,13

Vedat Ali Özışık: 5 Yüzde 0,06

Emre Çakmakçı: 2 Yüzde 0,02

Ahmet Ülgen: 2 Yüzde 0,02

Bilal Bulut: 0 Yüzde 0,0

ÖZVATAN

Vedat Ali Özışık: 7 Yüzde 0,25

Mutlu Akkaya: 1 Yüzde 0,04

Emre Çakmakçı: 1 Yüzde 0,04

Ahmet Ülgen: 0 Yüzde 0,0

Bilal Bulut: 0 Yüzde 0,0