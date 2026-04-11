Kayseri'de Bahar Ortasında Kar Sürprizi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, günler öncesinden yaptığı açıklamada sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini ve zirai don riskinin bulunduğunu belirtmişti. Tahminler doğrulandı ve kentte kar yağışı etkili oldu.

Kayserililer, bahar ayında yağan karı hem şaşkınlıkla hem de tebessümle karşıladı. Özellikle sabah işe ve okula gidenler, şehrin beyaz manzarasıyla güne başladı.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının birkaç gün daha düşük seyredeceğini, çiftçilerin ise zirai don riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Bu gelişme, Kayseri’de baharın ortasında bile doğanın sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha hatırlattı.