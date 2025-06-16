Kayseri'de Bahçesinde Vurulan Şahıs Ağır Yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Oymaağaç Mahallesi Yazyurdu Sokak'taki müstakil evinin bahçesinde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Ş.A., tartıştığı bir kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Ş.A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki durumunun ağır olduğu bildirilen Ş.A. için ekipler, olay sonrası kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.