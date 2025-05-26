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Kayseri'de Bakan Işıkhan'a Mutfak Sanatları Merkezi Tanıtıldı

Kayseri'nin gastronomi zenginliklerini sergileyen Mutfak Sanatları Merkezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla tanıtıldı. Bakan Işıkhan, bu tür hizmetlerin Avrupa'da bulunmadığını belirterek, merkezin önemine dikkat çekti.

Kayseri'de Bakan Işıkhan'a Mutfak Sanatları Merkezi Tanıtıldı

Bakan Işıkhan, Kayseri'deki programları çerçevesinde Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde, Kayseri mutfağının kültürel zenginlikleri ve gastronomik özellikleri hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, merkezin tanıtımını yaparak, Kayseri'nin köklü mutfak geleneğini vurguladı.

Ziyaret sırasında Bakan Işıkhan, Mutfak Sanatları Merkezi'nin sunduğu hizmetlerin Avrupa'da benzeri olmadığını ifade ederek, Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti. Bakan Işıkhan’a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve diğer yerel yöneticiler de eşlik etti.

Ziyaretin sonunda, Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, günün anısına toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu etkinlik, Kayseri'nin gastronomi alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Merkezi

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