Kayseri'de balıkçılara denetim

Kayseri’de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı şekilde satış yapan 1 perakende satış yerine, ruhsatsız avcılık yapan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yaşa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan tüm iç sular, nakil güzergahları, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde eş zamanlı denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı şekilde satış yapan 1 perakende satış yerine, ruhsatsız avcılık yapan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.