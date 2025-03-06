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Kayseri'de Barakada Yaşayan Anne ve Oğluna Yardım Eli

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Hastanesi, baraka içerisinde kısıtlı imkânlarla yaşayan hasta Dudu Ö. ve oğlu Mehmet U.'ya yardım eli uzattı.

Kayseri'de Barakada Yaşayan Anne ve Oğluna Yardım Eli

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen hane ziyaretinde, anne ve oğulun yaşam koşulları değerlendirildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Karcıoğlu, Dudu Ö. ve Mehmet U.'yu huzurevinde ağırlamayı teklif etti ancak anne ve oğul, huzurevine gitmeyi reddetti. Gösterilen ilgiden memnuniyetlerini dile getiren Dudu Ö. ve Mehmet U., "Biz birbirimize bakıyoruz. Biz huzurevine gidemeyiz. Allah sizden, devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Dudu Ö.'nün sağlık sorunlarına kayıtsız kalmayan Karcıoğlu, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ile iletişime geçerek Evde Sağlık Hizmetleri ekibinin yönlendirilmesini sağladı. Bu hizmet kapsamında, düzenli sağlık kontrolü, gerekli ilaç temini ve fiziksel durumun takibi yapılacak.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Karcıoğlu, Dudu Ö. ve Mehmet U.'nun yaşam koşullarının sürdürülebilir olmadığını belirterek, gıda ihtiyaçları için Sosyal Destek Kartı sağlandığını ve ısınma sorununa çözüm olarak odun yardımı yapıldığını ifade etti. Ayrıca, Dudu Ö.'nün sağlık sorunlarını hafifletmek amacıyla Evde Sağlık Hizmetleri yönlendirmesi gerçekleştirildi.

Ailenin temel ihtiyaçları kısmen karşılanmış olsa da, ilerleyen süreçte daha kapsamlı bir destek gerekebileceği değerlendirildi.

Haber Merkezi

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