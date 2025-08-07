Kayseri'de Başarının Dengeleri Değişti : Türkiye Derecesi Çıkaran Bu Okul Kayseri'nin Gururu!

Okul idarecisi Tahsin Dursun, geçmişte de benzer başarılar sergileyen Erciyes İmam Hatip Lisesi'nin, disiplinli çalışma ve özverili bir eğitim anlayışıyla bu başarıyı sürdürdüğünü vurguladı. İdealist, genç ve dinamik bir öğretmen kadrosuyla, öğrencilerini milli kültür ve değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirdiklerini belirtti.

Son yıllarda 90 seçkin öğrencinin kaydolduğu okul, başarılarıyla dikkat çekiyor ve bu durum, Erciyes İmam Hatip Lisesi'ni tercih etme sebebi haline getiriyor. Öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarını destekleyen bir sistem oluşturduklarını ifade eden Dursun, disiplin anlayışlarından asla taviz vermediklerini vurguladı.

2025 YKS Sınavına giren 75 öğrencisinden 50'sinin Türkiye sıralamasında ilk 50 bine girdiği Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi, geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam ediyor!