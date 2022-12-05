Kayseri'de başını pres makinesine sıkıştıran işçi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dökme demir fabrikasında çalışan bir işçi, kafasının pres makinesine sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

PAYLAŞ
  • 05.12.2022 17:39
  • Güncelleme: 05.12.2022 19:44
Kayseri'de başını pres makinesine sıkıştıran işçi hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dökme demir fabrikasında çalışan bir işçi, kafasının pres makinesine sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde üzerinde bulunan KAYDÖKSAN isimli fabrikada çalışan A.Ş., iddiaya göre başını pres makinesine sıkıştırdı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği fabrika da inceleme yaptı. Talihsiz işçinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Develi'de zabıta ekiplerinden 'fiyat denetimi'

Develi'de zabıta ekiplerinden 'fiyat denetimi'

Hazırlık Maçı: Kayserispor: 2 - Saarbrüken: 1

Hazırlık Maçı: Kayserispor: 2 - Saarbrüken: 1

ERÜ Hastaneleri, Kalite Değerlendirmesinden Başarıyla Geçti

ERÜ Hastaneleri, Kalite Değerlendirmesinden Başarıyla Geçti

Altın rekor tazelemeye devam ediyor

Altın rekor tazelemeye devam ediyor

Güven timleri 1 haftada 2 bin 22 kişiyi sorguladı

Güven timleri 1 haftada 2 bin 22 kişiyi sorguladı

Kayseri'de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

4
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7 farklı suçtan 19 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

7 farklı suçtan 19 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

Kayseri Tanıtım Günleri Lansmanı yapıldı

Kayseri Tanıtım Günleri Lansmanı yapıldı

DAHA FAZLA
Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli kovalama sonucu yakalandı

Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli kovalama sonucu yakalandı

Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 - Eskil Belediyespor: 2

Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 - Eskil Belediyespor: 2

Kayseri'de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi

Jandarma Kasım Ayında Terör Şüphelisi 15 Kişiyi Yakaladı

Jandarma Kasım Ayında Terör Şüphelisi 15 Kişiyi Yakaladı

Kayseri'de başını pres makinesine sıkıştıran işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de başını pres makinesine sıkıştıran işçi hayatını kaybetti