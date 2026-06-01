  • Kayseri'de Bayram Bilançosu: 825 Acemi Kasap Hastanelik Oldu

Kayseri'de Kurban Bayramı boyunca kurban kesimi sırasında yaşanan kazalarda toplam 825 acemi kasap yaralanarak hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı’nda hayvan kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar hastanelere başvurdu. Yetkililerden alınan bilgiye göre, bayramın ilk günü 392, 2’nci günü 290, 3’üncü günü 83, 4’üncü günü ise 60 acemi kasap yaralandı. Yaralılardan 797’sinin kendi imkanları ile 28’inin ise sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bayram süresince acil servislerde yoğunluk yaşanırken, toplam 825 yaralının tamamına yakını tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Haber Merkezi

