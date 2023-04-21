Kayseri'de bayram namazı kılındı
Ramazan Bayramı'nın sabahında Kayseri'de bayram namazı kılındı.
- 21.04.2023 09:45
- Güncelleme: 21.04.2023 09:45
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11 ayın Sultanı Ramazan Ayı dün tutulan orucun ardından sona erdi. Bu sene 29 gün tutulan oruçların ardından Ramazan Bayramı sürecine girildi. Sabah saatlerinde kılınan bayram namazı nedeniyle vatandaşlar camileri doldurdu. Bayram namazının ardından bayramlaşma sürecine geçildi.
Ramazan Bayramı’nın ilk gününde namaz sonrası vatandaşlar bayram ziyareti için hazırlıklara başladı.
1ha
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