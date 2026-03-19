Kayseri'de bayram tedbirleri: 13 bin 431 personel görevde

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı’nın huzur ve güven ortamında geçmesi ve vatandaşların rahat ve güvenli seyahat edebilmeleri için her türlü asayiş ve trafik tedbirleri alındığı bildirildi. Bu kapsamda Ramazan Bayramı’nda Polis Sorumluluk Bölgesinde 3 bin 905 Trafik Personeli, bin 408 trafik ekibi, 5 Drone, 9 bin 526 asayiş personeli, bin 606 asayiş ekibi ve 117 asayiş motorize ekip olmak üzere toplam 13 bin 431 personel, 3 bin 14 ekip ve 117 motorize ekiple görev alınacak.