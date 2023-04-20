Kayseri'de bayram yağışlı olacak

 Kayseri ve ilçelerinde bayram yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde olması bekleniyor.  

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  • 20.04.2023 12:30
  • Güncelleme: 20.04.2023 12:31
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Kayseri'de bayram yağışlı olacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 21-23 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan Cuma günü ve hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan Cuma günü ile takip eden 4 gün boyunca kent genelinde yağmur etkili olacak. Yağışların, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklıkları da yağışlara bağlı olarak 1-2 derece düşecek. Kayseri merkezde bayramda en düşük sıcaklığın 4, en yüksek sıcaklığın ise 18 derece olması bekleniyor. 

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması tahmin ediliyor. 

İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 

Akkışla: En düşük 3, en yüksek 16 derece
Bünyan: En düşük 4, en yüksek 17 derece
Develi: En düşük 5, en yüksek 20 derece 
Felahiye: En düşük 4, en yüksek 16 derece 
Hacılar: En düşük 3, en yüksek 18 derece
İncesu: En düşük 5, en yüksek 17 derece 
Özvatan: En düşük 2, en yüksek 15 derece
Pınarbaşı: En düşük 2, en yüksek 15 derece 
Sarıoğlan: En düşük 3, en yüksek 17 derece 
Sarız: En düşük 1, en yüksek 14 derece 
Talas: En düşük 3, en yüksek 19 derece 
Tomarza: En düşük 2, en yüksek 17 derece 
Yahyalı: En düşük 2, en yüksek 19 derece 
Yeşilhisar: En düşük 5, en yüksek 21 derece.

1ha

Kayseri Gündem
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