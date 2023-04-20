Kayseri'de bayram yağışlı olacak
Kayseri ve ilçelerinde bayram yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde olması bekleniyor.
- 20.04.2023 12:30
- Güncelleme: 20.04.2023 12:31
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 21-23 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan Cuma günü ve hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan Cuma günü ile takip eden 4 gün boyunca kent genelinde yağmur etkili olacak. Yağışların, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları da yağışlara bağlı olarak 1-2 derece düşecek. Kayseri merkezde bayramda en düşük sıcaklığın 4, en yüksek sıcaklığın ise 18 derece olması bekleniyor.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması tahmin ediliyor.
İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ
Akkışla: En düşük 3, en yüksek 16 derece
Bünyan: En düşük 4, en yüksek 17 derece
Develi: En düşük 5, en yüksek 20 derece
Felahiye: En düşük 4, en yüksek 16 derece
Hacılar: En düşük 3, en yüksek 18 derece
İncesu: En düşük 5, en yüksek 17 derece
Özvatan: En düşük 2, en yüksek 15 derece
Pınarbaşı: En düşük 2, en yüksek 15 derece
Sarıoğlan: En düşük 3, en yüksek 17 derece
Sarız: En düşük 1, en yüksek 14 derece
Talas: En düşük 3, en yüksek 19 derece
Tomarza: En düşük 2, en yüksek 17 derece
Yahyalı: En düşük 2, en yüksek 19 derece
Yeşilhisar: En düşük 5, en yüksek 21 derece.