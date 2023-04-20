Kayseri'de bayram yağışlı olacak

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 21-23 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan Cuma günü ve hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan Cuma günü ile takip eden 4 gün boyunca kent genelinde yağmur etkili olacak. Yağışların, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları da yağışlara bağlı olarak 1-2 derece düşecek. Kayseri merkezde bayramda en düşük sıcaklığın 4, en yüksek sıcaklığın ise 18 derece olması bekleniyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 3, en yüksek 16 derece

Bünyan: En düşük 4, en yüksek 17 derece

Develi: En düşük 5, en yüksek 20 derece

Felahiye: En düşük 4, en yüksek 16 derece

Hacılar: En düşük 3, en yüksek 18 derece

İncesu: En düşük 5, en yüksek 17 derece

Özvatan: En düşük 2, en yüksek 15 derece

Pınarbaşı: En düşük 2, en yüksek 15 derece

Sarıoğlan: En düşük 3, en yüksek 17 derece

Sarız: En düşük 1, en yüksek 14 derece

Talas: En düşük 3, en yüksek 19 derece

Tomarza: En düşük 2, en yüksek 17 derece

Yahyalı: En düşük 2, en yüksek 19 derece

Yeşilhisar: En düşük 5, en yüksek 21 derece.