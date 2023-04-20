Kayseri'de bayram yoğunluğu

Kayseri'de Ramazan Bayramı'na saatler kalmasıyla birlikte alış veriş yapan vatandaşlar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

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  • 20.04.2023 15:50
  • Güncelleme: 20.04.2023 18:01
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Kayseri'de bayram yoğunluğu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Ramazan Bayramı’na saatler kalmasıyla birlikte alış veriş yapan vatandaşlar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı’na saatler kala kentin işlek cadde ve sokaklarında alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bayram alış verişini tamamlayan vatandaşlar, özellikle Cumhuriyet Meydanı çevresinde bulunan şekerciler ve kolonya satan iş yerlerine ilgi gösterdi.

Diğer yandan şehirdeki araç ve yaya yoğunluğu da dron ile görüntülendi.

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İHA

Kayseri Gündem
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