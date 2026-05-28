Kayseri'de Bayramın İlk Günü 44 Kişi Trafik Kazalarında Yaralandı
Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen trafik kazalarında 44 kişi yaralandı.
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu artarken, farklı noktalarda çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan 44 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, sürücülere bayram süresince trafik kurallarına uyulması, hız yapılmaması ve dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.