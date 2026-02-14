Kayseri'de bazı mahalelerde yasaklansa da, Yenişehir'de gelenek yaşatılıyor

Elbette Oger ???? İşte Ramazan davulcularının Yenişehir Mahallesi’nde yeniden göreve başlamasını geleneksel vurguyla haberleştirilmiş hali:

Kayseri’de Ramazan Davulunun Sesi Yeniden Sokaklarda: Yenişehir’de Gelenek Yaşatılıyor

Ramazan ayının manevi atmosferi Kayseri sokaklarında hissedilmeye başlandı. Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde bu yıl da sahur vakti davul sesleri yankılanacak. Mahalle Muhtarı Funda Sezgin Akdemir’in öncülüğünde 11 bin nüfuslu mahallede 4 davulcu görev alacak Haberler.

Ramazan öncesi mahalle sakinleriyle birlikte davulcuları son kez dinleyen Akdemir, muhtarlık önünde yapılan küçük gösteriyle Ramazan’ın yaklaştığını duyurdu. Davulcuların ritmi, hem çocuklara hem yetişkinlere eski Ramazanları hatırlattı.

“Geleneklerimizi Yaşatmak Boynumuzun Borcu”

Muhtar Akdemir, “Ramazan ayının manevi atmosferini hissettirmek ve geleneklerimizi bizden sonraki nesillere aktarmak istiyoruz. Bu yıl 4 davulcu belirlediğimiz güzergâhlarda görev yapacak. Birlik ve beraberlik dolu nice Ramazanlar diliyorum” dedi Haberler

Bazı Mahallelerde Yasak, Yenişehir’de Davulun Ritmi Var

Kayseri’nin bazı mahallelerinde muhtarlar sahurda davul çalınmasını yasaklasa da, Yenişehir Mahallesi bu geleneği yaşatmaya kararlı. Davulcular, sadece sahura kaldırmakla kalmıyor; aynı zamanda Ramazan’ın ruhunu sokaklara taşıyor.