Kayseri'de bebek bakım ve emzirme kabinleri nerede hizmet veriyor?

Kadınların ve bebeklerin günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen “Bebek Bakım ve Emzirme Kabini” projesi, annelere güvenli ve hijyenik bir alan sunuyor. Özellikle alışveriş merkezleri, parklar ve yoğun kullanım alanlarında kurulan kabinler; annelerin bebeklerini rahatlıkla emzirebilmesi, altlarını değiştirebilmesi ve ihtiyaçlarını giderebilmesi için tasarlanıyor.

Kayseri’de ise Kocasinan Belediyesi’nin 2016 yılında Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiği “Bebek Bakımı ve Emzirme Kabini” projesi, annelerin hizmetine sunulmaya devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne yerleştirilen kabinler, bebekleriyle birlikte şehirde vakit geçiren annelere büyük kolaylık sağlıyor. Anneler, kabinler sayesinde bebeklerinin bakım ve emzirme ihtiyaçlarını hijyenik ve rahat bir ortamda karşılayabiliyor. Kabinlerin içerisinde; bebek emzirme koltuğu, bez değiştirme masası ve ıslak mendil gibi annelerin işini kolaylaştıracak donanımlar bulunuyor. Kabin genelde vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda hizmet veriyor.

