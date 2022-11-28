Kayseri'de bekçi kulübesinde yangın paniği

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikaya ait bekçi kulübesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir demir çelik fabrikasına ait bekçi kulübesinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çevreye sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.