Kayseri'de beklenen kar yağışı başladı
Kayseri'de beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şehrin birçok noktasında etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklar için belediye ekiplerince tedbir alınmaya başlandı.
- 29.03.2023 18:10
- Güncelleme: 29.03.2023 18:10
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Kayseri’de beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü kent genelinde kar yağışının etkili olacağına dair bilgi vermişti. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, Kayseri genelinde etkili olacağı ve hava sıcaklıklarının eksiye düşeceği ifade edildi.
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağış ilçelerde de etkisini sürdürüyor.
İLÇELERDE HAFTA BOYUNCA SICAKLIK DEĞERLERİ
Akkışla: En düşük eksi 12, en yüksek 15 derece
Bünyan: En düşük eksi 11, en yüksek 16 derece
Develi: En düşük eksi 10, en yüksek 16 derece
Felahiye: En düşük eksi 9, en yüksek 16 derece
Hacılar: En düşük eksi 10, en yüksek 14 derece
İncesu: En düşük eksi 8, en yüksek 16 derece
Özvatan: En düşük eksi 12, en yüksek 14 derece
Pınarbaşı: En düşük eksi 13, en yüksek 13 derece
Sarıoğlan: En düşük eksi 10, en yüksek 14 derece
Sarız: En düşük eksi 14, en yüksek 14 derece
Talas: En düşük eksi 8, en yüksek 12 derece
Tomarza: En düşük eksi 12, en yüksek 14 derece
Yahyalı: En düşük eksi 11, en yüksek 16 derece
Yeşilhisar: En düşük eksi 6, en yüksek 18 derece.