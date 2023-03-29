Kayseri’de beklenen kar yağışı başladı

Kayseri’de beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü kent genelinde kar yağışının etkili olacağına dair bilgi vermişti. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, Kayseri genelinde etkili olacağı ve hava sıcaklıklarının eksiye düşeceği ifade edildi.

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağış ilçelerde de etkisini sürdürüyor.

İLÇELERDE HAFTA BOYUNCA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük eksi 12, en yüksek 15 derece

Bünyan: En düşük eksi 11, en yüksek 16 derece

Develi: En düşük eksi 10, en yüksek 16 derece

Felahiye: En düşük eksi 9, en yüksek 16 derece

Hacılar: En düşük eksi 10, en yüksek 14 derece

İncesu: En düşük eksi 8, en yüksek 16 derece

Özvatan: En düşük eksi 12, en yüksek 14 derece

Pınarbaşı: En düşük eksi 13, en yüksek 13 derece

Sarıoğlan: En düşük eksi 10, en yüksek 14 derece

Sarız: En düşük eksi 14, en yüksek 14 derece

Talas: En düşük eksi 8, en yüksek 12 derece

Tomarza: En düşük eksi 12, en yüksek 14 derece

Yahyalı: En düşük eksi 11, en yüksek 16 derece

Yeşilhisar: En düşük eksi 6, en yüksek 18 derece.