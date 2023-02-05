Kayseri’de beklenen kar yağışı etkisini gösterdi

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü kent genelinde kar yağışının etkili olacağına dair bilgi vermişti. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, Kayseri genelinde kuvvetli, yer yer yoğun ve beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer tipi şeklinde olacağı ifade edildi.

Ayrıca Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, oluşması muhtemel risklere karşı ulaşımda aksama, tipi, görüş mesafesinde daralma, çiğ, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece yarısından itibaren kent geneline yağması beklenen kardan dolayı valilik kararıyla okulların da 1 gün olarak tatil olacağı açıklandı.

Öte yandan belediye ekipleri de gece yarısından itibaren yağması beklenen kar için hazırlıklarını yapmaya başladı.