'Kayseri'de beklenen toz taşınımı yok'

Toz taşınımı, genellikle Sahra Çölü'nden ve Arabistan, Suriye, Irak çöllerinden gelen toz bulutlarının ve toz partiküllerinin rüzgar, fırtına veya diğer hava olayları aracılığıyla taşınması sürecidir. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nde görevli Meteoroloji Uzmanı Celal Kılıç, Kayseri’de ve çevresinde beklenen bir toz taşınımı olmadığını, toz taşınımının İç Anadolu Bölgesi’ne Eylül, Ekim aylarıyla ve ilkbahardaki Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde geldiğini ifade ederek, “Toz taşınımı; Sahra Çölü gibi, Gobi Çölü gibi, küresel anlamda büyük çöllerden rüzgar yardımıyla, tozların kalkarak bir yerden bir yere hareket etmesi olarak özetlenebilir. Kayseri ve çevresini, genel olarak Sahra Çölü'nden ve Arabistan, Suriye, Irak çöllerinden gelen toz taşınımları etkiler. Genel olarak Güneydoğu’dan, rüzgarla beraber Sahra Çölü'nden gelen, Doğu Akdeniz'i geçen toz taşınımı Kayseri ve çevresini etkiliyor. Şu an için Kayseri ve çevresinde beklenen bir toz taşınımı bulunmamaktadır. Hava kalitesi gayet yerinde. Genel olarak bu toz taşınımı bölgemizde bahar aylarında, Eylül, Ekim aylarıyla yine ilkbahardaki Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde geliyor. Onun haricinde diğer periyotlarda oluşması çok az ihtimallidir” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ TOZ TAŞINIMINDAN EKTİLENEN BİR BÖLGE’

Kayseri’nin de toz taşınımından etkilenen bir bölge olduğunu söyleyen Meteoroloji Uzmanı Celal Kılıç, “Kayserimiz genel olarak Erciyes Dağı, Binboğa Dağları, Aladağlar gibi dağların içinde nispeten kapalı bir havza olduğu için, toz taşınımı geldiğinde de toz taşınımından etkilenen bir bölgemiz. Genel olarak birkaç saatten başlayıp birkaç güne kadar etkisini sürdürebilir. Halk arasında ‘çamurlu yağmur’ olarak nitelendirilen yağmurlara neden olabilir. Eğer birkaç günden fazla etkisi sürerse, astım hastası, KOAH hastası gibi hasta vatandaşlarımız için etkileyen bir hava hadisesi olabilir. Önemli bir hava hadisesidir. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün üç günlük periyotlar halinde yapmış olduğu toz taşınımı haritaları mevcuttur. Sitemizde bu 7/24 yayınlanmaktadır” açıklamalarını yaptı.