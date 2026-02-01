Kayseri'de belediye şirketlerinde maaşlar 72 bin TL'ye yükseldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediyelerine bağlı şirketlerde çalışan işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Toplu iş sözleşmesi; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Talas Belediyesi bünyesindeki belediye şirketlerinde görev yapan personeli kapsıyor.

İmzalanan sözleşme kapsamında 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak net maaşlar gruplara göre şu şekilde belirlendi:

1. Grup: 50 bin TL

2. Grup: 52 bin TL

3. Grup: 54 bin TL

4. Grup: 58 bin TL

5. Grup: 64 bin TL

6. Grup: 72 bin TL

Günlük taban ücretler ise bin 306 TL ile 2 bin 375 TL arasında değişiyor.

Sözleşme kapsamında çalışanlara yılda toplam 52 yevmiye ikramiye ödeneceği belirtildi. Açıklanan net maaşların 30 gün üzerinden hesaplandığı ve ikramiye tutarlarını kapsamadığı kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hızmet-iş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, “Belediye şirketlerinde çalışan üyelerimizi kapsayan yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, karşılıklı anlayış ve uzlaşı içerisinde başarıyla sonuçlanmıştır. Sürecin yapıcı bir yaklaşımla tamamlanmasına katkı sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sn. Memduh Büyükkılıç'a, Melikgazi Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sn. Mustafa Palancıoğlu'na, Kocasinan Belediye Başkanımız Sn. Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Talas Belediye Başkanımız Sn. Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyoruz. İmzalanan toplu iş sözleşmemizin; emekçi kardeşlerimize, Kayseri Büyükşehir Belediyemize, Melikgazi Belediyemize, Kocasinan Belediyemize, Talas Belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.