Kayseri'de Belediyecilikte Yeni Hedefler Belirlendi

Toplantıda, Kayseri'nin marka belediyecilik anlayışını daha da ileriye taşımak amacıyla yapılan çalışmalar ve gelecekteki projelere dair fikirler paylaşıldı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan bölgesindeki potansiyelin değerlendirilmesi için verimli bir istişare gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, şehirde yaşayan tüm vatandaşların beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmek için iş birliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise, Kocasinan'ın gelişiminin ve cazibe merkezi olma yolundaki kararlılığının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Kayseri'nin modern belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de örnek gösterilen bir şehir haline geldiğini belirten Büyükkılıç, kentsel dönüşüm çalışmaları ve çevre dostu projelerin önemine dikkat çekti.

Toplantıda, her iki başkan da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Kayseri'nin daha güzel bir geleceğe ulaşması için ortak aklın önemini vurguladılar.