Kayseri'de belediyelerin deprem bölgesine yardımları sürüyor

Hacılar ve Develi Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin yaralarının sarılması amacıyla deprem bölgesine 30 adet iş makinesi ve araç ile birlikte 50 kişilik personel gönderildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin üzerinden 16 gün geçti. Türkiye’yi derinden sarsan ve birçok bina ile işyerinin yıkıldığı depremlerde yaralar sarılırken. Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgelerine yardımlar sevk edilmeye devam ediyor. Kayseri’nin Hacılar ve Develi ilçeleri tarafından da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde ihtiyaç duyulan iş makineleri ve araçlar ile 50 personel bölgede çalışmak üzere yola çıktı.

Depremin meydana geldiği her noktada gerekli çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Hacılarımızın ile Develimizin değerli başkanları ve ekiplerinin başında bulunduğu araçlarımızı Göksun’umuza gönderiyoruz. Genel merkezimizden alınan kararlarla bu ilçelerimiz görevlendirilmişti. Kayseri her yerde, her bölgede gerekli çalışmalarımızı sürdürüyor. Ben bu başkanlarımıza ve kıymetli çalışanlarına ve ilçe halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah uzun ömürler versin. Kayseri denilince akla hayırseverlik gelir. Kayseri denilince akla fedakarlık gelir. Kazanılan parayı helalinde harcama duygusu akla gelir. Bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatırlanacağı üzere işin başından beri Kayseri seferber olmuş durumda. Bine yakın tır Kayseri’den deprem bölgelerine gidip, orada hizmetlerini vermiş durumdalar. Sadece Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 350 aracı sadece Kahramanmaraş’ımıza değil tüm illerimizde seferber oldu. İlçelerimizin destekleri de aynı şekilde gerçekleşti” diye konuştu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da, “Göksun’umuzun iş makinasına ihtiyacı var. Küçüklü büyüklü iş makinaları, ihtiyaç duyulan kamyon ve pikap ilçemize gidiyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Büyükşehir Belediye’mizin önderliğinde ilk günden beri Kahramanmaraş’tayız. Ancak 11 ilde de elimizden geleni yapıyoruz. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Ben bütün Kayseri halkına teşekkür ediyorum.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, kendilerinin deprem bölgesinden ellerini çekmeyeceklerini ve ihtiyaç duyulduğu anda imkanları dahilinde koşmaya devam edeceklerini söyledi.