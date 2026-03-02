Kayseri'de 'Beyaz Bereket': Çiftçinin Yüzü Gülüyor

“Felaket Değil, Beyaz Bereket”

Başkan Güneş, yağışların tarım için büyük bir nimet olduğunu vurguladı:

“Birileri ‘beyaz felaket’ diyor ama felaket değil, beyaz berekettir. Yağan yağmur ve kar çiftçi için, besici için bulunmayan nimettir.”

Barajlarda Doluluk Artıyor

Son yağışlarla birlikte Kayseri’deki barajlarda doluluk oranı yükselişe geçti.

Gümüşören Barajı : %28’den %44’e çıktı

: %28’den %44’e çıktı Yamula Barajı : %9’dan %24’e yükseldi

: %9’dan %24’e yükseldi Sarımsaklı Barajı: %73 doluluk oranına ulaştı

Güneş, “İnşallah bu oranlar %50-60’ı geçer” diyerek umutlu olduklarını belirtti.

Çiftçilik Artıyor, Destek Bekleniyor

Kayseri’de çiftçi sayısının arttığını söyleyen Güneş, nadas alanlarının daraltılmasıyla üretimin çeşitlendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı koyun desteği ve mazot-gübre ödemelerinin çiftçiye can suyu olacağını vurguladı:

“Ülkemizin üretime ihtiyacı var. Çiftçiye verilecek destekler, üretimi daha da güçlendirecek.”