  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de 'Beyaz Bereket': Çiftçinin Yüzü Gülüyor

Kayseri'de 'Beyaz Bereket': Çiftçinin Yüzü Gülüyor

Kayseri'de bu yıl kış mevsimi bol yağışla geçti. Kar ve yağmur, çiftçilerin umduğu verimi getirdi. Ziraat Odaları Başkanı Abdülkadir Güneş, 'Veriler çok şükür iyi' diyerek hem barajlardaki doluluk oranlarının yükseldiğini hem de çiftçilerin memnuniyetini dile getirdi.

Kayseri'de 'Beyaz Bereket': Çiftçinin Yüzü Gülüyor

“Felaket Değil, Beyaz Bereket”

Başkan Güneş, yağışların tarım için büyük bir nimet olduğunu vurguladı:
“Birileri ‘beyaz felaket’ diyor ama felaket değil, beyaz berekettir. Yağan yağmur ve kar çiftçi için, besici için bulunmayan nimettir.”

Barajlarda Doluluk Artıyor

Son yağışlarla birlikte Kayseri’deki barajlarda doluluk oranı yükselişe geçti.

  • Gümüşören Barajı: %28’den %44’e çıktı
  • Yamula Barajı: %9’dan %24’e yükseldi
  • Sarımsaklı Barajı: %73 doluluk oranına ulaştı

Güneş, “İnşallah bu oranlar %50-60’ı geçer” diyerek umutlu olduklarını belirtti.

Çiftçilik Artıyor, Destek Bekleniyor

Kayseri’de çiftçi sayısının arttığını söyleyen Güneş, nadas alanlarının daraltılmasıyla üretimin çeşitlendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı koyun desteği ve mazot-gübre ödemelerinin çiftçiye can suyu olacağını vurguladı:
“Ülkemizin üretime ihtiyacı var. Çiftçiye verilecek destekler, üretimi daha da güçlendirecek.”

 

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Çolakbayrakdar, ilçede yapılan sosyal yardımları açıkladı
Başkan Çolakbayrakdar, ilçede yapılan sosyal yardımları açıkladı
Milletvekili Çopuroğlu: Kayseri 'Diş'te merkez oluyor
Milletvekili Çopuroğlu: Kayseri “Diş”te merkez oluyor
Ramazan pidelerine nostaljik dokunuş
Ramazan pidelerine nostaljik dokunuş
Tefsir Hocası Prof. Ahmet Coşkun Vefat Etti
Tefsir Hocası Prof. Ahmet Coşkun Vefat Etti
Kayseri Adliyesi İftar Programı Düzenlendi
Kayseri Adliyesi İftar Programı Düzenlendi
Hulusi Akar, Ramazan İftarında Kayserililerle Bir Araya Geldi
Hulusi Akar, Ramazan İftarında Kayserililerle Bir Araya Geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!