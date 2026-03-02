Kayseri'de 'Beyaz Bereket': Çiftçinin Yüzü Gülüyor
Kayseri'de bu yıl kış mevsimi bol yağışla geçti. Kar ve yağmur, çiftçilerin umduğu verimi getirdi. Ziraat Odaları Başkanı Abdülkadir Güneş, 'Veriler çok şükür iyi' diyerek hem barajlardaki doluluk oranlarının yükseldiğini hem de çiftçilerin memnuniyetini dile getirdi.
“Felaket Değil, Beyaz Bereket”
Başkan Güneş, yağışların tarım için büyük bir nimet olduğunu vurguladı:
“Birileri ‘beyaz felaket’ diyor ama felaket değil, beyaz berekettir. Yağan yağmur ve kar çiftçi için, besici için bulunmayan nimettir.”
Barajlarda Doluluk Artıyor
Son yağışlarla birlikte Kayseri’deki barajlarda doluluk oranı yükselişe geçti.
- Gümüşören Barajı: %28’den %44’e çıktı
- Yamula Barajı: %9’dan %24’e yükseldi
- Sarımsaklı Barajı: %73 doluluk oranına ulaştı
Güneş, “İnşallah bu oranlar %50-60’ı geçer” diyerek umutlu olduklarını belirtti.
Çiftçilik Artıyor, Destek Bekleniyor
Kayseri’de çiftçi sayısının arttığını söyleyen Güneş, nadas alanlarının daraltılmasıyla üretimin çeşitlendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı koyun desteği ve mazot-gübre ödemelerinin çiftçiye can suyu olacağını vurguladı:
“Ülkemizin üretime ihtiyacı var. Çiftçiye verilecek destekler, üretimi daha da güçlendirecek.”