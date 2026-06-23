Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5333'üncü Sokak'ta meydana geldi. B.A. ile Alper A., Yusuf B. ve Yiğit Can B. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Alper A., Yusuf B. ve Yiğit Can B. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Alper A., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayın şüphelisi B.A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

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