Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. M.S. ile Ü.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.S. cebinden çıkardığı bıçakla Ü.T.’yi yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, M.S.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

