Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi Lokman Caddesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet T., ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis, olayın şüphelisini gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlattı.