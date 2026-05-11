Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.S., yanında bulunan bıçakla G.E. ve H.E.’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
(RHA)