Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
- 17.07.2023 21:05
- Güncelleme: 17.07.2023 21:05
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Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Adalı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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