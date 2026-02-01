Kayseri'de bıçaklı yaralama olayında suça sürüklenen çocuk yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir vatandaşa karşı gerçekleştirilen 'Bıçakla Yaralama' olayı ile ilgili şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde B.B.S (17) isimli şuça sürüklenen çocuk saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince Kocasinan/Sahabiye mahallesinde bir vatandaşa karşı gerçekleştirilen “Bıçakla Yaralama” olayı ile ilgili şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; B.B.S (17) isimli şuça sürüklenen çocuk saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

